اليوم السابع
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الأب بطرس دانيال: عادل إمام فنان رائع وأحمد زكى أصر على استضافتنا خلال مرضه

السبت، 07 يناير 2023 11:53 م
الأب بطرس دانيال: عادل إمام فنان رائع وأحمد زكى أصر على استضافتنا خلال مرضه الأب بطرس دانيال
كتب محمد شعلان

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أكد الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكى للسينما، أن الزعيم عادل إمام فنان رائع، وتم تكريمه قبل ذلك في المركز، واستمر في حديثه بالمركز لمدة تتجاوز من ساعتين إلى ثلاث ساعات، لدرجة أن الحاضرين في المركز لم يصدقوا هذه المشاركة من الزعيم، مشيرا إلى أنه حينما تمت دعوته اعتقد الكثيرون أنه لن يأتي وسيرسل أحد أبنائه محمد أو رامي إمام.
 
وأشار الأب بطرس دانيال، في حواره ببرنامج "واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة، إلى أنهم زاروا النجم الراحل أحمد زكي ذات مرة حينما كان مريضا في مستشفى دار الفؤاد وممنوع عنه الزيارة، إلا أنه أصر وطلب دخولهم، مؤكدا أن احمد زكي كانا فنانا رائعا.
 
وذكر الأب بطرس دانيال، تاريخ بعض أكثر صور تكريمات الفنانين العالقة في ذهنه، وكان منها تكريم الفنان الراحلين سيد زيان وأيضا عزت أبو عوف، قائلا: "كرمنا عزت أبو عوف وهو رائع جدا وكان جميل في الموسيقى والأسرة كلها فنانة وأخلاقه عالية جدا وصاحب ذوق هو وأفراد أسرته".
 
ومع بداية العام الجديد، قال الأب بطرس دانيال مدير المركز الكاثوليكى للسينما، إن زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية كأول رئيس جمهورية يهنئ المسيحيين تجعلنا نشعر أنه أب لكل المصريين فاهتمامه الكبير ببناء مسجد مع كنيسة بادرة طيبة وعظيمة. 
 
وحول ملف المواطنة قال الأب بطرس دانيال خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المسيحيين وجدوا لأول مرة رئيس جمهورية يجدد الكنائس التى تعرضت للحرق وكذلك موضوع المسيحيين فى ليبيا وحينما يحدث تعدى على المسيحيين فى أى مكان وفى العمليات الإرهابية بالعباسية نظم لهم جنازة عسكرية إلى جانب التجديدات فى الكنائس والاهتمام بها ويأتى ذلك إلى جانب قانون بناء الكنائس والأرقام اللى تصدرها اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء طوال الوقت. 
 

الاب بطرس دانيال

المركز الكاثوليكي

عادل امام

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