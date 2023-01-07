اليوم السابع
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اتهام عامل بالاعتداء على موظف استقبال داخل مستشفى فى العجوزة

السبت، 07 يناير 2023 10:12 م
اتهام عامل بالاعتداء على موظف استقبال داخل مستشفى فى العجوزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعتدى عامل على موظف استقبال بمستشفى في العجوزة، وأشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن المتهم تشاجر مع الموظف وأحدث تلفيات بغرفة الأمن الإداري، بحجة تأخر الكشف الطبي عليه، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء أحد الأشخاص على موظف استقبال بمستشفى في العجوزة، بإجراء التحريات تبين أن عامل اعتدى على موظف استقبال المستشفى، وأحدث تلفيات بغرفة الأمن الإداري في المستشفى، بحجة عدم توقيع الكشف الطبي عليه.
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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