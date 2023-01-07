إزالة الأجزاء الخطرة من عقار المنشية المنهار فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قرر حى الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة آثار انهيار عقار زاوية القلعي بمنطقة المنشية، والبدء في إزالة الأجزاء الخطرة من العقار محل الواقعة.

كانت منطقة المنشية بالإسكندرية، شهدت أمس انهيار داخلي بعقار مكون من ثلاث أدوار وتم استخراج شخصين من تحت الأنقاض، وإصابة شخصين آخرين حيث تبلغ لمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط عقار رقم 8 زواية القلعي متفرع من شارع السكة الجديدة ، أرضي وثلاث أدوار، وتم إبلاغ الحماية المدنية التى انتقلت بسيارتها إلى مكان الحادث، وتم استخراج جثامين شخصين من أسفل العقار.

وعلى الفور انتقل اللواء وليد البيلي رئيس حي الجمرك، إلى موقع العقار المنهار الكائن بـ 8 زواية القلعي متفرع من شارع السكة الجديدة بنطاق حى الجمرك، وهو عقار قديم مكون من دور أرضى وثلاث أدوار وصادر له قرار إزالة حتي الدور الأول، وذلك بتواجد مساعد مدير أمن الإسكندرية، وقيادات قسم شرطة المنشية وقوات الحماية المدنية، وشركة الكهرباء والغاز بمحل الواقعة.

وانتشلت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية جثث شخصين أحدهما صاحب محل اصلاح تلفزيونات والآخر كان متواجد داخل المحل بالعقار المنهار، وتم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة، كما تم نقل شخصين مصابين أثناء عمليه انقاذ سكان العقار ، وتبين أن سقف الطابق الثالث انهار من الداخل حتى الطابق الأرضي على المتوفين.

ومن جانبه كلف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات المعنية بالتواجد في مكان الحادث، وتم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بمعدات قوات الحماية المدنية لانتشال جثث المتوفين وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض العقار المنهار على اللجنة الهندسية للعقارات الآيلة للسقوط بحي الجمرك، وكذلك فحص العقارات المجاورة لها ووضع الحواجز الحديدية أمام العقار المنهار، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على جهات التحقيق.