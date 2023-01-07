إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المخدرات فى منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش في منشأة القناطر، وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية في منشأة القناطر، حيث تمكن أفراد القوة من ضبط عاطلين يستقلان سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيشز

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.