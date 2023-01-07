اليوم السابع
Ads
السبت، 07 يناير 2023 02:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المخدرات فى منشأة القناطر

السبت، 07 يناير 2023 12:52 م
إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة ترويج المخدرات فى منشأة القناطر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت النيابة العامة بالجيزة، عاطلين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام، وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيش في منشأة القناطر، وتم ضبط المتهمين، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة الطرق والمنافذ، لمتابعة الحالة الأمنية في منشأة القناطر، حيث تمكن أفراد القوة من ضبط عاطلين يستقلان سيارة ملاكي، وبحوزتهما 14 كيلو من مخدر الحشيشز
 
وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
 

الحشيش

المواد المخدرة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

تجارة المخدرات

مكافحه المخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة