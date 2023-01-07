أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية واستمرار رفع الطوارئ بفرق الصرف.. فيديو وصور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية، على من عدم الاستقرار فى الطقس اليوم السبت، وهطول أمطار غزيرة مسائية، على عدة مناطق بالمحافظة، مع انخفاض فى درجات الحرارة، وطقس مائل للبرودة على أنحاء المدنية.

ومن جانبها أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات، وعلى خفض مناسيب البيارات، وتمركز سيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة، لرفع أى تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

وأضافت شركة الصرف الصحى فى الإسكندرية: استعدادًا للأمطار بناء على توقعات هيئة الأرصاد بهطول أمطار تكون على فترات متقطعة، مع تمركز سيارات ومعدات وبدالات الشركة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة، للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس.

وعلى صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى، والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة "مشيرًا" إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.



وعلي صعيد آخر، شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم السبت في احتفالات الروم الأرثوذكس اليونانيين بعيد الميلاد المجيد، وذلك ببطريركية البشارة، لتقديم التهنئة بالأعياد والتأكيد على روح المحبة والتعايش التي تسود على وطننا الغالية مصر، وذلك بحضور قداسة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد افريقيا، والمطران ناركيسوس الوكيل البابوى للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، والمطران باندا لايمون قق، والقس البيدو فوروس.