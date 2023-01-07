اليوم السابع
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ألمانيا‭ ‬لماسك: نتوقع من تويتر مكافحة المعلومات المضللة

السبت، 07 يناير 2023 06:00 ص
ألمانيا‭ ‬لماسك: نتوقع من تويتر مكافحة المعلومات المضللة تويتر - أرشيفية
وكالات

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قالت ألمانيا، الجمعة، إن الوزير المعني بالشؤون الرقمية التقى مؤخراً إيلون ماسك، ليوضح له ما الذي تتوقعه برلين من شركة تويتر التي استحوذ مؤسس تسلا عليها.

وأوضح متحدث باسم وزارة الشؤون الرقمية والنقل أن الوزير فولكر فيسينج، الذي زار كاليفورنيا في بداية عام 2023، أبلغ ماسك بأن ألمانيا تتوقع التزام عملاق التواصل الاجتماعي طواعية بمكافحة المعلومات المضللة.

كما أخبر الوزير الألماني ماسك بأنه يتوقع أن تلتزم تويتر في المستقبل بقانون الخدمات الرقمية، الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ويطالب المنصات الإلكترونية ببذل المزيد من الجهد لمراقبة المحتوى غير القانوني عبر الإنترنت.


ايلون ماسك

تويتر

المانيا

امريكا

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فولكر فيسينج

برلين



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