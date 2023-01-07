آثار القاهرة تتيح الأبحاث فى الآثار القديمة والقبطية على موقع مجلة الكلية

كتب ـ محمد صبحى

أعلنت كلية الآثار جامعة القاهرة إتاحة مئات الأبحاث العلمية المهمة والمتميزة في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية باللغتين العربية والإنجليزية من عام 2017 وحتى 2023 على موقع مجلة كلية الآثار على الإنترنت، دعما للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة في نشر الوعي والاهتمام بالبحث العلمي.

وأشارت الكلية، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى صدو العدد السادس والعشرون من مجلة الكلية، وهو العدد الأكبر في تاريخ المجلة منذ تأسيسها حيث يضم العدد 67 بحثا فى جميع تخصصات الآثار باللغتين العربية والإنجليزية، منها 40 بحثًا باللغة العربية، و27 بحثا باللغة الإنجليزية، وت المجلة حاصلة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas.

كما أشارت الكلية إلى صدور العدد السادس من مجلة ترميم الآثار وهي مجلة تم استحداثها عام 2020، وتصدر باللغة الإنجليزية في المجالات المختلفة لعلاج وصيانة وترميم الآثار، وتم تقييمها من المجلس الأعلى للجامعات وفي طريقها للتسجيل بمحرك Scoupas.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قال إن الجامعة نجحت في إحداث طفرة كبيرة في منظومة البحث العلمي والنشر الدولي، وبلغت نسبة الاستشهادات الدولية لبحوث الجامعة 43%، وجاءت جامعة القاهرة الأعلى عدداً من بين الاستشهادات المرجعية في مجالات علمية مختلفة، مشيرًا إلي تصدر الجامعة للجامعات والمراكز البحثية المصرية في عدد الأبحاث المنشورة دولياً بعدد 6514 بحثاً بزيادة نحو 38 % عن عام 2019، وبفارق الضعف عن الجامعة التي تلى جامعة القاهرة وذلك وفقاً لإحصائيات مؤشر البحث العلمي الذى يصدره المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار رئيس جامعة القاهرة ، فى بيان، إلى إجراء 22% من إجمالي الأبحاث المنشورة بالجامعة على مدار تاريخها خلال الخمس سنوات الماضية، وإجراء الجامعة أكبر حركة تمويل للمشروعات البحثية في تاريخها بإجمالي 305 مليون جنيه خلال عام 2020-2021، وهو يُعد تمويل غير مسبوق في تاريخ الجامعة، مضيفًا أن الجامعة أصدرت أول مجلة دولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية JHASS بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية أميرالد، والتي تصدر بواقع 4 أعداد سنويًا، وتم إدراجها ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، وينشر بها العديد من الباحثين من جامعات دولية مرموقة مثل جامعات كامبريدج، ولندن أمبريال كوليدج، ونورث كارولينا، وإنديانا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن مجلة JAR للأبحاث المتقدمة قد احتلت المركز الثامن على مستوى العالم وفق المؤشر الأمريكي Clarivate بمعامل تأثير بلغ 12.82 وهو يُعد تقدم غير مسبوق لم تصل إليه مجلات عالمية كبرى، واحتلت المركز الأول في الشرق الأوسط، مشيرًا إلي إصدار الجامعة 3 مجلات علمية معتمدة دوليًا وهي البحوث الأفريقية، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، إلى جانب وجود 150 مجلة علمية يتم إصدارها ما بين ورقية ومنشورة الكترونيًا، إلي جانب اختيار 27 مجلة علمية تصدرها الجامعة لتوضع داخل بنك المعرفة المصري، من ضمن 150 مجلة.