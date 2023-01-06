731 ألف أسرة تستفيد من مشروع الأسر المنتجة.. وزيادة القروض الميسرة لـ3 مليارات جنيه

كتب مدحت وهبة

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ندوة "تسويق منتجات الأسر المنتجة " والتى عقدت على هامش فعاليات المعرض العربى للأسر المنتجة " بيت العرب " الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر القبة بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، ووفاء سعيد بنى مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسى مدير إدارة تنمية السياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والتى استعرضت تجارب عدد من الدول العربية لتمكين الأسر المنتجة فى إطار تبادل الخبرات والإطلاع على النماذج المختلفة.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعى عن سعادتها بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعى هذا الحدث بالتنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية لتبادل الخبرات فى جميع مناحى الحياة خاصة الاقتصادية والاجتماعية والعمل على الخروج من دائرة الفقر والحفاظ على التراث وفتح المجال أمام الأسر العربية المنتجة، حيث سيتم إعطاء فرصة تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة إقليميًا وعالميًا، خاصة أن المنتجات تتسم بالموروث المتعدد، فجميع الحرف التراثية ورائها سنوات من التعلم.



الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى

وأضافت الدكتورة نيفين القباج أن الوزارة لديها 30 وحدة اجتماعية داخل الجامعات المصرية بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعى لتعليم أبنائنا التوجه نحو الادخار والاستثمار أكثر من الاستهلاك، مشيرة إلى وزارة التضامن الاجتماعى تقدم العديد من التيسيرات والدعم لنشاط الأسر المنتجة متمثلة فى إنشاء مراكز الإعداد للأسر المنتجة التى تتولى اكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية والارتقاء بها ورفع مستوى الأسر الاقتصادى والاجتماعى وتدريبهم على الصناعات الحرفية واليدوية وتقديم الدعم الفنى متمثلاً فى المدربين والدورات التدريبية على مختلف الأنشطة، ويبلغ عددهم 421 مركزًا.

وأفادت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعى تبنت الأسر المنتجة منذ عام 1964 لرعاية الأسر محدودة الدخل وتحويلها من أسر تتلقى المساعدات إلى أسر منتجة تسهم فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد بلغ عدد المستفيدين من جميع تدخلات مشروع الأسر المنتجة منذ عام 1964 وحتى عام 2022 نحو731 ألف أسرة، أى بما يوازى نحو 2.9 مليون مستفيد، كما تحرص وزارة التضامن الاجتماعى على توفير التمويل للأسر المنتجة وتطوير وابتكار مجموعة من الخدمات لها والتى تتناسب مع احتياجاتهم وقدرتهم الاقتصادية من خلال المؤسسات التابعة للوزارة سواء من خلال بنك ناصر الاجتماعى أو صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وقد قدمت وزارة التضامن الاجتماعى قروضاً ميسرة لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات والأسر المنتجة، وقد بلغ رأس مال القروض الميسرة ما يقرب من 3 مليارات جنيه استفاد منها أكثر من 400 ألف مشروع، 68% منها تتركز فى المناطق الريفية، وتمثل السيدات حوالي80% من أصحاب تلك المشروعات، مشددة على أننا بحاجة إلى تطوير سبل للاقتراض الآمن والشمول المالى للفقراء لوقف سماسرة الإقراض والقضاء على ظاهرة الغارمين.



كلمة وزيرة التضامن خلال ندوة تسويق منتجات الأسر المنتجة

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على إنشاء منصة للتسويق الإلكترونى لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلاً من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلا للعقبات والتحديات التى تواجه منتجى الحرف اليدوية من السيدات ومنها صعوبة السفر إلى المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة فى المعارض، وهى مشكلات يتلافاها التسويق عبر المنصات الإلكترونية والذى يتيح فرص أكبر للسيدات فى الوصول إلى أسواق جديدة مما يؤدى إلى زيادة الدمج المالى لهن، كما أنه بجانب هذه المنصة الإلكترونية فإن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل أيضا على دعم مشاركة الأسر المنتجة فى المعارض التى تتوسع فى إقامتها داخليا وخارجيا، حيث تتبنى أسلوب المعارض المجمعة التى تضم أكبر عدد ممكن من العارضين وهو ما يتجلى فى معرض "ديارنا" وهى تجربة نأمل فى استفادة الدول العربية الشقيقة منها، حيث أصبح معرض "ديارنا" حدثا ترويجيا ينتظره جميع المواطنين والعارضين، ويضم معرض "ديارنا" منتجات تعكس طبيعة التراث والبيئة المصرية الأصيلة، كمنتجات النوبة وسيناء مثل السجاد الحرير والصوف والكليم والجوبلان والملابس المطرزة يدويا والمشغولات الفنية والمفروشات الخوص والمنتجات الخشبية ومنتجات الخيامية والزجاج والفخار والتطريز البدوى والنوبي، كما تتضمن أيضا مستلزمات الأثاث المنزلي.

كما تسعى الوزارة لجذب المزيد من الأسر المنتجة للانخراط فى المشاريع التراثية والصناعات اليدوية والريفية، بجانب دعم مختلف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحفز الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تنظيم العديد من البرامج وورش العمل لشرح مزايا تلك المشروعات وكيفية الاستفادة من الدعم المالى والفنى الذى تقدمه الوزارة وجهاتها التابعة خاصة بنك ناصر الاجتماعي.



ندوة تسويق منتجات الأسر المنتجة

كما ذكرت القباج أهمية وجود إصدار دورى للمنتجات لعرضها، كما أهابت بأهمية دور الأنشطة بجانب المعرض كأنشطة الأطفال والأنشطة الغذائية، وقد بدأنا تنظيم معارض بالبنوك والأندية والتسويق من خلال الاحتفالات بالتنسيق مع الوزارات.

ومن جانبها أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن افتتاح معرض بيت العرب جاء تأكيدًا لأولويات اهتمام جامعة الدول العربية فى القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد ومساندة الأسر المنتجة فى التسويق، مشيرة إلى أهمية تطوير منتجات الأسر المنتجة وبما يتطلب التنسيق بين الأطراف المعنية بما يشكل منظومة متسقة تطرح أفكارًا وأنماطًا مبتكرة لتحقيق استدامة، إضافة إلى تسويق المنتجات بما فيها الأشكال التقليدية والمبتكرة .

وشهدت الندوة استعراض عدد من التجارب للأسر المنتجة بدول المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة فلسطين وقطر .