121 مليون جنيه صافى مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 5.9%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 250.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافى شراء بقيمة 121.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 805.8 مليار جنيه إلى 873 مليار جنيه بنسبة نمو 8.3%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 1.3 مليار جنيه إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة نمو 1%.