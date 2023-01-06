مصرع 10 أشخاص وفقدان 10 آخرين إثر غرق قارب شمال نيجيريا

كتب أحمد علوى

لقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما لا يزال عشرة آخرين فى عداد المفقودين، إثر انشطار قارب كان محمّلا بنحو 100 راكب وغرقه في نهر بشمال نيجيريا.

وقال المسؤول المحلي بيلو كوكو إن القارب المتهالك انشطر إلى نصفين عند اقترابه من قرية ساماناجي في منطقة كوكو بيس. وأضاف أن القارب كان محمّلاً بأكثر من طاقته بكثير، مشيرا إلى إنقاذ بقية الركاب وعددهم نحو 80 شخصا.

يذكر ان فى سبتمبر الماضى، لقي 8 أشخاص مصرعهم وفُقد آخرون في حادث انقلاب قارب في نهر ببلدة جامبام بولاية يوبي شمالي نيجيريا، بسبب الحمولة الزائدة.

وقال السكرتير التنفيذي لإدارة الطوارئ في ولاية يوبي، محمد جوجي، إنه تم انتشال الجثث بعد يومين من عمليات البحث والإنقاذ المكثفة التي نفذها غواصون محليون، بحسب ما نقله موقع صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية.

وأوضح أن عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن بلغ 8 لكن الغواصين ما زالوا يعملون على انتشال المزيد من الجثث من موقع الحادث.

وأضاف أن هناك 8 مصابين أيضاً أدِخلوا إلى المستشفى العام في دابتشي وحالتهم مستقرة.