مصرع شاب بعدة طلقات نارية على يد آخر عقب خروجه من السجن في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

لقى شاب بعزبة الحاج بيومى التابعه لقرية الحصاينة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية على يد شخص آخر نتيجة خلافات سابقة بينهم عقب خروجه من السجن.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالى عزبة الحاج بيومي التابعه لقرية الحصاينة، بمصرع شخص نتيجة إصابته بطلقات نارية، على يد اخر من الأهالى.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ تبين مصرع شخص يدعى محمد فتحى نتيجة الإصابة بعدة طلقات نارية على يد اخر يدعي م م ش، بعد أن تربص به الاخير عقب خروج المجني عليه من السجن ، بعد قضاء عقوبة الحبس فى مشاجرة سابقة بينه وبين الجاني ، وبعد علم الجاني بخروجه وانتظره اليوم، وبحوزته سلاح ناري، وبمجرد ظهوره أطلق عليه النار حتى لقي مصرعه.

فيما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء محاولته الهرب وتسليمه لضباط المباحث، فيما جرى نقل الجثة غلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان .