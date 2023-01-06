اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع شاب بعدة طلقات نارية على يد آخر عقب خروجه من السجن في الدقهلية

الجمعة، 06 يناير 2023 09:13 م
مصرع شاب بعدة طلقات نارية على يد آخر عقب خروجه من السجن في الدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب بعزبة الحاج بيومى التابعه لقرية الحصاينة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية على يد شخص آخر نتيجة خلافات سابقة بينهم عقب خروجه من السجن.
 
وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنبلاوين، من أهالى عزبة الحاج بيومي التابعه لقرية الحصاينة، بمصرع شخص نتيجة إصابته بطلقات نارية، على يد اخر من الأهالى.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ تبين مصرع شخص يدعى محمد فتحى نتيجة الإصابة بعدة طلقات نارية على يد اخر يدعي م م ش، بعد أن تربص به الاخير  عقب خروج المجني عليه من السجن ، بعد قضاء عقوبة الحبس فى مشاجرة سابقة بينه وبين الجاني ، وبعد علم الجاني بخروجه وانتظره اليوم، وبحوزته سلاح ناري، وبمجرد ظهوره أطلق عليه النار حتى لقي مصرعه. 
 
فيما تمكن الأهالى من ضبطه أثناء محاولته الهرب وتسليمه لضباط المباحث، فيما جرى نقل الجثة غلى مشرحة مستشفى السنبلاوين، وأخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيقات التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وأمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان .
 
 
 

الدقهليه

اخبار الحوادث

مقتل شاب بالدقهليه

مركز السنبلاوين

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة