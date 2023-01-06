محور كوبرى طما على النيل يضاهى المحاور والكبارى فى أوروبا.. فيديو

مصر من تقدم إلى تقدم ومن إنجاز إلى إنجاز وكلما تخطو قدم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلا وتجد الإنجاز موجود هذا الإنجاز يحول الشكل المكان إلى لوحة فنية جميلة مبهرة بسواعد أبناء الوطن والشركات القومية التي تنفذ تلك المشورعات وهى الصورة الفنية الجميلة ظهرت جليه في محور طما العلوى على النيل الذى يضاهى في تصميمه وتنسيقه الكبارى الموجودة في الدول الأوربية ومن خلال هذا الفيديو نعرض الإبهار والإعاجاز الذى تم في إنشاء وتصميم محور طما العلوى على النيل بمرحلتيه الأولى والثانية.





محور كوبرى طما على النيل، يضم حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويساهم في نقل أكثر من نصف مليون مواطن يوميا من سوهاج إلى أسيوط والعكس ويأتي ضمن اهتمامات الدولة بالمشروعات التنموية في صعيد مصر، ويساعد بشكل كبير في تخفيف الزحام المرورى والحد من الحوادث على الطرق، كما يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة.

محور كوبرى طما العلوى على النيل شمال محافظة سوهاج، هو أحد أهم ركائز التنمية الأساسية الجديدة بالمحافظة، والذى يؤكد ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تنمية الصعيد والاهتمام به وتفعيل كافة مشروعات البنية التحتية التى تخدم المجتمع الصعيدى، وتساعد بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية.

أفتتح الرئيس السيسى رئيس الجمهورية أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس المرحلة الثانية من الكوبري والمشروع يهدف الي ربط الطريق الزراعي الغربي سوهاج / أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بدءا من كوبري السكة الحديد وإنتهاءا بنفق المأذون بطول 40 والمشروع يعد إمتدادا لمحور النيل الذي يربط الطريق الزراعي الشرقي سوهاج / أسيوط بالطريق الزراعي الغربي سوهاج / أسيوط ويعمل علي الحد من الحوادث المرورية وتسهيل حركة النقل وإستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة علي الطريق بين محافظات الصعيد و إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

المشروع يقضى تماما على مشكلة العبارات النهرية ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مرورا بالطريق الزراعى اغربى كما يحد أيضا حوادث الطرق ويخدم الطريق أكثر من 10 ملايين نسمه ويخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة بالظهيرين الصحاروى الشرقى والصحراوى الغربى وبسهل حركة التبادل التجارى بين المحافظات المختلفة حيث أن المشروع يربط بين محافظتى سوهاج وأسيوط والبداية في مركز البدارى شرقا محافظة أسيوط مرورا بمدينة طما بسوهاج وصولا إلى مركز الغنايم غربا بأسيوط.

وسهل المشروع على أهالى مركز الغانيم والبدارى بمحافظة أسيوط سرعة الوصول إلى محطات السكة الحديد الموجودة بمدينة طما وتخفيف الأعباء على محطات أسيوط والتي كانت تبعد عنهم بمسافات كبيرة وتكلفهم المزيد من النفقات وجهد السفر والمشروع بلغت التكلفة الإجمالية 243 مليون جنيه

ومشروع محور طما تنفذه وزارة النقل متمثله في الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذه له شركات وزارة النقل وهى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بالمرحلة الثانية وكذلك المرحلة الثالثة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة النقل بسرعة إنهاء مشكلة العبارات قامت الوزارة بتوجيه الشركات التابعة لها برئاسة الشركة الأم القابضة لمشروعات الطرق والكبارى بسرعة إنهاء المشروع.