محور طما على النيل بمحافظة سوهاج بطول 40 كيلو مترا وتكلفة 243 مليون.. صور

محور طما العلوى المشروع يهدف إلى ربط الطريق الزراعي الغربي سوهاج / أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بدءا من كوبري السكة الحديد، وانتهاء بنفق المأذون بطول 40 كم والمشروع يعد إمتدادا لمحور النيل الذي يربط الطريق الزراعي الشرقي سوهاج / أسيوط بالطريق الزراعي الغربي سوهاج / أسيوط، ويعمل علي الحد من الحوادث المرورية وتسهيل حركة النقل واستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة علي الطريق بين محافظات الصعيد وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.

المشروع يقضى تماما على مشكلة العبارات النهرية ويربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى مرورا بالطريق الزراعى الغربى، كما يحد أيضا حوادث الطرق ويخدم الطريق أكثر من 10 ملايين نسمة ويخلق مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة بالظهيرين الصحاروى الشرقى والصحراوى الغربى وبسهل حركة التبادل التجارى بين المحافظات المختلفة، حيث إن المشروع يربط بين محافظتى سوهاج وأسيوط والبداية في مركز البدارى شرقا محافظة أسيوط مرورا بمدينة طما بسوهاج وصولا إلى مركز الغنايم غربا بأسيوط.

وسهل المشروع على أهالى مركز الغانيم والبدارى بمحافظة أسيوط سرعة الوصول إلى محطات السكة الحديد الموجودة بمدينة طما، وتخفيف الأعباء على محطات أسيوط والتي كانت تبعد عنهم بمسافات كبيرة وتكلفهم المزيد من النفقات وجهد السفر والمشروع بلغت التكلفة الإجمالية 243 مليون جنيه.

ومشروع محور طما تنفذه وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى والشركة المنفذة له شركات وزارة النقل وهى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بالمرحلة الثانية، وكذلك المرحلة الثالثة شركة النيل العامة للإنشاء والطرق وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوزارة النقل بسرعة إنهاء مشكلة العبارات، قامت الوزارة بتوجيه الشركات التابعة لها برئاسة الشركة الأم القابضة لمشروعات الطرق والكبارى بسرعة إنهاء المشروع.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد افتتاح محور طما على النيل، كأحد أهم محاور التنمية، الذي نفذته وزارة النقل والمواصلات، خلال فعاليات افتتاحه عددا من المشروعات القومية والتنموية بمحافظة سوهاج.