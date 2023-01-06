محافظ بورسعيد يزور أكبر مكتبة عائمة فى العالم.. صور

بورسعيد - محمد عزام

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، سفينة الكتب "logos hope" التي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم أثناء رسوها بميناء بورسعيد السياحي.

ورحب المحافظ بطاقم السفينة ومتطوعي المكتبة العائمة على أرض مصر، موجها لهم الشكر على حضورهم، ومُطلعًا على أقسام المكتبة المختلفة، وتبادل الدروع التذكارية مع طاقمها.

وطالب محافظ بورسعيد بزيادة عدد ساعات استقبال المكتبة للزوار يوميًا لاستيعاب أكبر عدد ممكن من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات المختلفة الحريصين على زيارة المكتبة والمشاركة في هذا الحدث العالمي.

ومن جانبه، وجه طاقم المكتبة العائمة الشكر للدولة المصرية وأجهزتها المختلفة ممثلة في محافظة بورسعيد على توفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح فعالية زيارة أكبر مكتبة عائمة في العالم إلى بورسعيد

ووصلت السفينة logos hope التي تعتبر أكبر مكتبة عائمة في العالم، أول أمس الأربعاء، حاملة على متنها 50 ألف كتاب، و400 متطوع من 70 جنسية، لتبقى 20 يومًا، وتغادر الميناء في 23 من نفس الشهر، قبل أن تستأنف رحلتها لميناء العقبة بالأردن.

وافتتحت السفينة معرضها العائم، أمس الخميس، لآلاف الزوار يوميًّا من الطلاب ومحبي القراءة لمختلف الفئات العمرية من 13 وحتى 65 عامًا، وستكون أبوابها مفتوحة أمام زائريها من الساعة 10.00 صباحا حتى 10.00 مساء"، وذلك خلال الفتره من 5يناير حتى 23 يناير2023، برسم دخول رمزي 5 جنيهات، بينما الدخول بالمجان لـ"قادرون باختلاف" والأطفال أقل من 13 عامًا، وكبار السن أكبر من 65 عامًا.