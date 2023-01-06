محافظ الأقصر يزور الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

زار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكس والإنجيلية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وبدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي.

وتوجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الميلاد لكنيسة الإنجيليين وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.

وأكد محافظ الأقصر، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

ورافق المحافظ لتقديم التهانى، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر وقيادات محافظة الأقصر.

وبعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولقيادات الكنائس بمحافظة الأقصر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال المحافظ في برقيته مايلي:- (يسعدني أن أتقدم بأصدق عبارات التهنئة إليكم وإلى جميع الإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء وطننا العزيز، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والرقي والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية).