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"ماريا زاخاروفا" تنفى اندلاع حريق فى مبنى وزارة الخارجية الروسية

الجمعة، 06 يناير 2023 06:05 م
"ماريا زاخاروفا" تنفى اندلاع حريق فى مبنى وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
كتب عبد الوهاب الجندى

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نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اندلاع حريق في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة موسكو، قائلا: "المعلومات التي تشير إلى "نشوب حريق في أماكن العمل ليست صحيحة".

وقالت على "تلجرام": "في أحد مباني وزارة الخارجية في الغرفة الفنية، انطلق إنذار الحريق، السبب المحتمل هو ماس كهربائي، يعمل موظفو وزارة الطوارئ على حل المشكلة".

والشهر الماضي، قالت إدارة الطوارئ الروسية إن حريقا هائلا شب في مركز تجاري بضاحية خيمكي شمال العاصمة موسكو، وإن فرق الإطفاء تعمل على إطفائه. ونقلت وكالات الأنباء عن الإدارة أنها تشتبه بأن يكون الحريق ناجما عن عمل "إجرامي".

حينها وقالت وزارة الحالات الطارئة على تطبيق تلجرام "في منطقة موسكو، يقوم رجال الإطفاء بإخماد حريق بمساحة سبعة آلاف متر مربع". واندلع الحريق في مركز التسوق "ميغا خيمكي" في ضاحية خيمكي بشمال موسكو.

 

 


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روسيا



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