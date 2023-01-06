عرض واحد من أشهر فساتين الأميرة ديانا للبيع فى مزاد بـ 120 ألف دولار.. صور

كتبت: نهال أبو السعود

ستعرض إحدى فساتين الأميرة ديانا الأكثر شهرة - التي تم ارتداؤها في إحدى جلسات التصوير الأخيرة لها - في مزاد هذا الشهر في عملية بيع نادرة، وهي المرة الثانية فقط التي يتوفر فيها الفستان للشراء حيث تظل متعلقات الأميرة عنصرًا أساسيًا في ثقافة المزادات حتى بعد أكثر من عقدين من وفاتها.



الفستان

وفقا لفوربس، الفستان المصنوع من الحرير الأرجواني الغامق والمخمل الذي سيُعرض في المزاد هو فستان بدون حمالات مع تنورة على شكل زهرة التيوليب من قبل صانع الملابس البريطاني فيكتور إيدلشتاين ، الذي صمم فساتين لديانا لأكثر من عقد من الزمان.

بينما كان الفستان جزءًا من مجموعة Edelstein's Autumn 1989 ، أظهر مخطط التصميم الأصلي الخطوط العريضة للتاج على هوامش الصفحة ، والتي قالت دار المزادات Sotheby’s إنها ربما تكون قد أشارت إلى أنه كان يفكر في ديانا عند تصميم الفستان.



الفستان

ارتدت ديانا الفستان عدة مرات على مدار ما يقرب من عقد من الزمان، بما في ذلك في صورة ملكية عام 1991، التقطها زوج عمتها الأميرة مارجريت آنذاك اللورد سنودون.

ظهرت أيضًا في فانيتي فير الشهيرة عام 1997 التي انتشرت مع مصور الأزياء الشهير ماريو تيستينو، والتي تم إجراؤها قبل أشهر فقط من وفاتها، في جلسة تصوير يُنسب لها الفضل في المساعدة على تخليد مكانة الأميرة في الموضة والثقافة.

وقالت دار سوذبيز إنه من المتوقع بيع الفستان بمبلغ يصل إلى 120 ألف دولار عند طرحه في مزاد في نيويورك يوم 27 يناير، مشيرة إلى أنها المرة الأولى منذ 25 عامًا التي يُعرض فيها الفستان للبيع.

ظهر الفستان لأول مرة في أيدي القطاع الخاص في عام 1997 ، عندما أقامت ديانا قبل أشهر فقط من وفاتها مزادًا خيريًا مع كريستيز لبيع 79 من فساتينها الأكثر شهرة، كان يُنظر إلى عملية البيع على نطاق واسع على أنها الأميرة التي بدأت بداية جديدة بعد طلاقها رسميًا من الملك تشارلز الثالث الآن.