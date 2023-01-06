عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما بـ 20 كيلو حشيش فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة 20 كيلو من مخدر الحشيش في الوراق، عقب ضبطهما أمام رجال المباحث، أنهما اعتادا الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما لتحقيق مكاسب مادية طائلة، وأشارا إلى استخدامهما سيارتين ملاكي في التنقل بين عملائهما، وتوصيل المواد المخدرة لهم، بعد التواصل معهم هاتفيا.

وأرشد المتهمان المضبوطان عن هوية أحد الأشخاص يتحصلان منه على المواد المخدرة، ليتوليان ترويجها بين عملائهما، وذكرا أن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من حصيلة ترويج المضبوطات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة) حال قيادتهما سيارتين ملاكى (ملكهما) بدائرة القسم ، وبحوزتهما (20,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما والسيارتين لسهولة التنقل والمبلغ المالى من متحصلات البيع. وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة (1,650,000 مليون وستمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.