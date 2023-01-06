ضعف مياه الشرب فى عدد من مناطق وقرى بنى سويف بسبب بدء السدة الشتوية

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، أنه نظرا لبدء السدة الشتوية ، فقد تقرر وقف عدد من محطات المياه بمراكز بني سويف ،ناصر ، ببا ، الفشن واهناسيا ، مما يترتب عليه ضعف مياه الشرب عن كل من ( مركز ومدينة ناصر، مركز ومدينة ببا، مدينة الفشن ، قرية 3 بمركز الفشن ، المسيد، نزلة المشارقة ، قلة بمركز اهناسيا )، وذلك لحين انتهاء السدة الشتوية.

وبحسب بيان الشركة فقد تقرر وقف محطات مياه ( رياض باشا المطورة مركز بني سويف، ناصر المطورة ، بني عدي المطورة والشناوية بمركز ناصر ، ببا القديمة والبرانقة مركز ببا ، الفشن القديمة ، قرية 3 بالفشن ، قلة المطورة بمركز اهناسيا) منوهة عن وجود التغذية البديلة خلال فترة السدة الشتوية وتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها ، مناشدة المواطنين الاتصال على الاتصال من أى تليفون أرضى أو محمول على رقم الخط الساخن (125) أو على رقم الواتش آب (01272021558) على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة إلى أن "السدة الشتوية" إجراء سنوى تنفذه وزارة االرى، منذ إنشاء السد العالى، بحبس المياه عن المجارى المائية خلال فترة معينة" أقل فترة احتياجا للمياه " بهدف تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطهيرات والأعمال الصناعية التي تتطلب عدم وجود مياه بالمجارى المائية للارتقاء بمنظومة الري وتحسين إدارة وخدمات توصيل المياه على مدار العام، حيث يتم تقسيم فترة السدة على 5 قطاعات (غرب الدلتا /شرق الدلتا / وسط الدلتا / مصر الوسطى /مصر العليا).