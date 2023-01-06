ضبط 68 طن أرز أبيض لحجبها عن الأسواق بالبحيرة بهدف الاحتكار

شنت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالبحيرة حملات رقابية مكثفة لمواجهة حجب الأرز عن التداول وبيعة فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 68 طن أرز أبيض داخل مخازن بمراكز إيتاى البارود و دمنهور وحوش عيسى بالبحيرة لحجبهم عن الأسواق بهدف الاحتكار.وتم التحفظ على المضبوطات .

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة.