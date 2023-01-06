صورة اليوم.. السياح يستمتعون برحلات البالون الطائر والطقس الدافئ بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

يستمتع السياح من مختلف بلدان العالم برحلات البالون الطائر فى غرب محافظة الأقصر على طريقتهم الخاصة، حيث تجمع رحلات البالون فى الشتاء الدافئ الأحبة من حول العالم للاستمتاع بتلك المغامرة الساحرة فى قلب سماء عاصمة السياحة والآثار حول العالم.

وحصل "اليوم السابع" على صور لسائحين من أوروبا خلال استمتاعهم بسحر البالون الطائر، خلال طلب سائح للزواج من صديقته وحبيبته قبل التحليق فى سماء البر الغربى على رحلات البالون الطائر، حيث يقول خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون الطائر، إنه أقدم أحد السائحين الأجانب على طلب الزواج من صديقته فى أرض مطار البالون وسط أجواء مميزة وتم التقاط الصور التذكارية لهم في تلك الليلة المميزة.

وكان قد تقدم الأسبوع الماضي، عريس أسترالى الجنسية للزواج من صديقته هندية الجنسية، خلال رحلة سياحية فى مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، حيث اتفق مع خالد سليمان مصور فى البالون بالأقصر على تجهيز مفاجأة سعيدة لها لتقديم عرض الزواج عليها فى قلب مطار البالون خلال رحلتهما السياحية بمصر.

ويضيف خالد سليمان أحد العاملين بمطار البالون بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تلقى طلبا من شاب أسترالى الجنسية يدعى "Hord" يريد عمل مفاجأة لصديقته الهندية " Brendan" لطلب الزواج منها على متن إحدى رحلاتهم فى البالون، وعلى الفور تم تجهيز اللافتة وطباعتها فى الأقصر ومكتوب عليها "will you marry me?" وتم تركيبها على باسكت البالون، ولدى دخول الشاب وصديقته الهندية فاجأها بتلك اللفتة المميزة وقلبت الزواج وانطلقا فى رحلة مبهجة فى سماء البر الغربى.

ويشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث إنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع في البر الغربي بمحافظة الأقصر، حيث تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة.



حب فى البالون الطائر بالأقصر لسياح من أوروبا



حب فى البالون الطائر بالأقصر