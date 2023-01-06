اليوم السابع
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صعود قطاعات البورصة خلال أول أسبوع فى 2023 باستثناء هبوط الرعاية الصحية

الجمعة، 06 يناير 2023 08:00 م
صعود قطاعات البورصة خلال أول أسبوع فى 2023 باستثناء هبوط الرعاية الصحية البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في عام 2023، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.7%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والبنوك بنسبة 6.6%، 6.5%، 6.1%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5%.
 
وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 4%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 3.7%، 3.3%، على التوالي، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.4%.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.
 

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