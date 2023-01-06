صعود قطاعات البورصة خلال أول أسبوع فى 2023 باستثناء هبوط الرعاية الصحية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، أول أسبوع في عام 2023، على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 12.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 9.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8.7%، وصعدت قطاعات خدمات النقل والشحن، والعقارات، والبنوك بنسبة 6.6%، 6.5%، 6.1%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5%.

وزادت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون بنسبة 4%، ثم قطاعي السياحة والترفيه، ومواد البناء بنسبة 3.7%، 3.3%، على التوالي، ثم قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات التعليمية بنسبة 2.5%، 2.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.8%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية وحيدًا بنسبة 0.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 9.62% ليغلق عند مستوى 16002.18 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أول أسبوع في عام 2023، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.25% ليغلق عند مستوى 2921.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 5.38% ليغلق عند مستوى 4368.39 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 9.55% ليغلق عند مستوى 19416.76 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3599.76 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 42 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1003.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسى من 629.5 مليار جنيه إلى 689.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 9.5%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 176.4 مليار جنيه إلى 183.9 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3%.