"صحة الإسكندرية" ترفع درجة الاستعداد تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

أعلنت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات التابعة للمديرية، بداية من صباح اليوم الجمعة وحتى مساء غدا السبت تزامنا مع الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد

وأوضحت "طهيو" أن الاستعدادات تشمل زيادة أعداد الأطقم الطبية وخاصة بأقسام الطوارئ، وتوفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بكميات مضاعفة، والتأكد من توافر المياه وصلاحية مولدات الكهرباء، مع تجهيز فرق الانتشار السريع بالمستشفيات للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ والتنسيق مع مرفق الإسعاف للدفع بسيارات مجهزة تتمركز بالقرب من الكنائس وفى المنتزهات وأماكن التجمعات وكذلك التنسيق مع المستشفيات الجامعية ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة ومركز الخدمات الطارئة 137 النداء الآلى لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة.

وأضافت "طهيو" أنه تم وضع عيادات متنقلة تابعة للقوافل العلاجية وأخرى تابعة لإدارة تنظيم الأسرة بجوار الكنائس الكبرى بالمحافظة حيث سيتم تقديم خدمة الكشف والعلاج المجانى لمرتادى تلك الكنائس وللمواطنين من سكان المنطقة، وتفعيل المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتقديم التوعية الصحية بواسطة فرق التثقيف الصحى، كما سيتواجد بها طبيب وممرض لتقديم خدمات الإسعاف الأولى فى حالات الطوارئ

وأكدت وكيل الوزارة أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسة وكيلة الوزارة وتضم وكيلا المديرية وقياداتها لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى والتأكد من سرعة وجودة الخدمة الطبية وخاصة فى حالة الحوادث والحالات الطارئة وحل أى مشكلة على الفور حرصا على تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهه اخرى افتتحت الدكتورة "أميرة طهيو" وكيل الوزارة، معمل المخدرات،بالمعامل التابعة للوزارة، والذى ذودته وزارة الصحة بأحدث الاجهزة اللازمة لتحليل المخدرات

فيما اختتمت المديرية الدورات الطبية التخصصية الثلاثة التى أقيمت بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة، والتى ضمت دورة حول "آلام البطن الحادة Acute Abdomen" ـ عقدت بمستشفى الجمهورية ـ ودورة حول "نزيف المستقيم Bleeding per rectum" بمستشفى حميات الإسكندرية ودورة حول "الحفاظ على الأطراف فى حالة القدم السكرى Limb saving - Diabetic foot " بمستشفى رأس التين العام حول

وقام الدكتور "أشرف الإتربى" مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات والفريق المرافق له بتكريم الدكتورة "أميرة طهيو" وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة "ميرفت السيد" وكيلة المديرية للطب العلاجى والمشرفة على الدورات، والدكتورة "أمل البرنس" مديرة مستشفى حميات الإسكندرية، والدكتور "أحمد إبراهيم" مدير مستشفى الجمهورية العام، والدكتورة "إيناس العجمى" مديرة مستشفى رأس التين العام، كما تم تسليم شهادت حضور الدورة للمتدربين.

يذكر أن كل دورة استمرت لمدة خمسة أيام وحضرها 25 متدربا من الأطباء والتمريض وحاضر فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة الإسكندرية واستشاريى وزارة الصحة.