شاهد معركة مسلحة بالمكسيك تنتهى باعتقال نجل تاجر المخدرات المطلوب بالولايات المتحدة

فاطمة شوقى

ألقت قوات الأمن المكسيكية القبض على أوفيديو جوزمان ، وهو تاجر مخدرات مطلوب للولايات المتحدة وأحد أبناء كارتل سينالوا السابق خواكين "إلـ تشابو" جوزمان ، في عملية أدت إلى اشتباكات بالأسلحة النارية وحواجز على الطرق في جميع أنحاء عاصمة الولاية الغربية.

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن أوفيدو جوزمان ، تاجر مخدرات مطلوب لدى الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ملقب بـ"الفأر" أحد أبناء التشابو.

ورد أعضاء العصابة على اعتقال جوزمان ، بـ"شل المدينة واختطاف السكان وإشعال النار في السيارات، أجبرت موجة العنف السلطات على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان وما حولها.

وكانت أعمال عنف مماثلة دفعت الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إلى إطلاق سراح جوزمان عام 2019.

وتظهر مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قتالا عنيفا خلال الليل في كولياكان، المدينة الرئيسية بولاية سينالوا شمالى المكسيك، حيث أضاءت نيران طائرات الهليكوبتر السماء.

وأكد وزير الدفاع لويس كريسينسيو ساندوفال أن أفراد الجيش والحرس الوطنى اعتقلوا جوزمان وفقا للسياسة التي تتبعها الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال جوزمان جاء قبل أيام من استضافة لوبيز أوبرادور للرئيس الأمريكي جو بايدن لإجراء محادثات ثنائية تليها قمة قادة أمريكا الشمالية مع رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو ، ومن المتوقع أن يكون تهريب المخدرات إلى جانب الهجرة من أهم المحادثات التي ستكون على الطاولة بين الطرفين.

وقال مايك فيجيل ، رئيس العمليات الدولية السابقة في إدارة مكافحة المخدرات ،" هذه ضربة كبيرة لكارتل سينالوا وانتصار كبير لسيادة القانون، ونأمل أن تقوم المكسيك بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف فيجيل إن جوزمان كان متورطا في جميع أنشطة الكارتل لاسيما إنتاج مخدر الفانتيل ، واتهمت لائحة اتحادية في عام 2018 في واشنطن ، جوزمان بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والماريجوانا في الولايات المتحدة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض في يوليو الماضي إن أكثر من 107 آلاف امريكى ماتوا بسبب جرعة زائدة من المخدرات خلال العام المنتهي في يناير 2022 ، معظمهم من المواد الأفيونية بما في ذلك الفنتانيل المصنوع بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت الصحيفة أن المنهج الذى اتبعه الرئيس المكسيكى لسنوات أدى إلى نتائج هامه منها المتمثلة في إسقاط قادة الكارتلات، وهو ما يؤدى إلى تفتيت الكارتلات الكبيرة والمعارك الدموية من أجل الهيمنة على تجارة المخدرات.

وقالت مصادر أمنية أن جوزمان كان زعيمًا لفصيل سينالوا أسماه "لوس مينوريس" أو "الصغار" ، المعروفين أيضًا باسم "لوس تشابيتوس" ، لأبناء إلتشابو.

وأكد وزير الشؤون الخارجية مارسيلو إبرارد أن المكسيك تلقت طلبًا في عام 2019 من الولايات المتحدة للقبض على جوزمان لأغراض تسليم المجرمين.