سكن كريم بمحافظة سوهاج.. 864 وحدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. صور

سوهاج محمود مقبول

مبادرة "سكن كريم" التى تم إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تهدف لتوفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى قرى مصر هذه المبادرة تهدف لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها فى العيش فى سكن كريم. الأثر المتوقع على المستفيدين:

وكذلك تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسةتحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة.

وسوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى شملتها مبادرة سكن كريم وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تم تنفيذ مشروعات" سكن كريم" بمراكز سوهاج المختلفة بإجمالى 108 عمارة بإجمالى 864 وحدة سكنية على مستوى المحافظة.

اليوم السابع يقدم أهم المعلومات حول مشروع سكن كريم بمراكز سوهاج المختلفة ضمن المبادر الرئاسية لتطوير الريف المصرى تعرف عليها.

1 – مبادرة سكن كريم ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى.

2 - إجمالى عدد العمارات 108 عمارات على مستوى المحافظة.

3 – إجمالى عدد الوحدة السكنية بالعمارات 864 وحدة سكنية.

4 – نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروعات 70%.

5 – المشروعات الجارية 12 عمارة بقرى " الغريزات، ونجع أبو عوض ـ والبطاخ" بمركز المراغة.

6 - 21 عمارة بقرى " نجوع الرياينة، والفراسية " بساقلته.

7 - 5 عمارات بقرية" تل الزوكي" بطما.

8 - 15 عمارة سكنية بقرى " الغنيمية، والغابات، والحرجة بالقرعان، وبرديس " بالبلينا.

9- 8 عمارات سكنية بقرى " المجابرة، والخلافية، وبيت داود " بجرجا.

10 - 5 عمارات بقرية السقرية بالزوك الغربية بالمنشاة.

11 - 42 عمارة بقرى " القوصة، ونجوع مازن، والعزبة، ونجع عمار، والحاجر بأولاد يحيى، ومزاتة، والبلابيش بحرى " بمركز دار السلام.

12 - العمارات أشتملت على 864 حظيرة لتربية الطيور والمواشى بواقع حظيرة لكل وحدة سكنية.



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (1)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (2)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (3)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (4)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (5)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (6)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (7)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (8)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (9)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (10)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (11)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (12)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (13)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (14)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (15)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (16)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (17)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (18)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (19)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (20)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (21)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (22)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (23)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (24)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (25)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (26)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (27)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (28)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (29)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (30)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (31)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (32)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (33)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (34)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (35)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (36)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (37)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (38)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (39)



إنشاء 108 عمارة سكنية ـ سكن كريم بسوهاج (40)









