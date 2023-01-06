سقوط 3 تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الذهب والهواتف والسيارات

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

نجحت الداخلية في ضبط 3 عصابات يسرقون الذهب والهواتف والسيارات في حملات أمنية، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة)، بأنه عقب قيامه بركن السيارة ملكه وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها بدائرة القسم والتوجه لإحتساء أحد المشروبات ، فوجئ بعدم تواجد السيارة حال عودته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الجيزة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة لبيع إكسسوارات الهواتف المحمولة ، كائنة بدائرة القسم) بأنه أثناء قيامه بالجرد السنوى بالشركة ملكه إكتشف سرقة مجموعة من السماعات الذكية، والسماعات الأيربود ، والشواحن ، وبعض الإكسسوارات من داخل الشركة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل بالشركة المشار إليها ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ، ولطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة إختمرت فى ذهنه فكرة سرقة بعض محتوياتها ، وفى سبيل ذلك قام بالإستيلاء على المسروقات على فترات بإسلوب "المغافلة" بقصد التصرف فيها بالبيع ، وتم بإرشاده ضبط (عدد 36 أوستيك سماعة ، 35 سماعة بلوتوث ، 5 ساعات إسمارت، 10 شواحن هاتف محمول، جهاز "mp3" للسيارة، 80 جراب للهاتف المحمول) وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافهـــا سرقــة مشغولات ذهبية ومـبلغ مالــى ، من داخل الشقة سكنها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل لمرتكبى الواقعة وتبين أنهم ( 4 أشخاص ، مقيمون بدائرة القسم) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض من المشغولات الذهبية المستولى عليها) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب "التسلق" كما أضافوا بقيامهم بإعطاء باقى المضبوطات (لأحد الاشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وأمكن تحديده وضبطه وأقر بتصرفه فى المسروقات بمعرفة (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الشرقية) وأمكن ضبطهــــا ، وبمواجهتها إعترفت بتصرفها فى المشغولات الذهبية لدى عميليها "حسنى النية" (جواهرجى ومالك محل مجوهرات) وأمكن ضبطهمـــا وبحوزتهما باقى المشغولات الذهبية المُستولى عليهــــا ، وبإستدعاء المجنى عليهـــا تعرفت على المسروقات.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .