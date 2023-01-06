سفير ألمانيا لدى إسرائيل يدين تخريب اليهود المتدينين لعشرات القبور المسيحية قرب القدس

وكالات

ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مراهقين (18 و14 عاما)، يشتبه بتدنيسهما العديد من شواهد القبور، في مقبرة مسيحية تاريخية في مدينة القدس المحتلة، بحسب فرانس برس.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الاثنين متهمان بتخريب شواهد القبور ، خلال عطلة الأسبوع الماضي.

ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، التي أعلنت عن تضرر أكثر من 30 من شاهد للقبور ، فيما قال السفير الألمانى لدى اسرائيل انه«سلوك إجرامى حقير».

يذكر أن هذه المقبرة، التي أنشئت عام 1848، تعتبر مكاناً لدفن الطائفة البروتستانية الناطقة بالألمانية في القدس المحتلة.

ومن المقرر، وفقاً للشرطة الإسرائيلية، أن يمثل المشتبه بهما أمام القاضى فى وقت لاحق .