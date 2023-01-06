اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير ألمانيا لدى إسرائيل يدين تخريب اليهود المتدينين لعشرات القبور المسيحية قرب القدس

الجمعة، 06 يناير 2023 11:07 م
سفير ألمانيا لدى إسرائيل يدين تخريب اليهود المتدينين لعشرات القبور المسيحية قرب القدس تخريب قبور المسيحيين قرب القدس
وكالات

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ألقت الشرطة الإسرائيلية القبض على مراهقين (18 و14 عاما)، يشتبه بتدنيسهما العديد من شواهد القبور، في مقبرة مسيحية تاريخية في مدينة القدس المحتلة، بحسب فرانس برس. 
 
وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن الاثنين متهمان بتخريب شواهد القبور ، خلال عطلة الأسبوع الماضي.
 
ووفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، التي أعلنت عن تضرر أكثر من 30 من شاهد للقبور ، فيما قال السفير الألمانى لدى اسرائيل انه«سلوك إجرامى حقير».
 
يذكر أن هذه المقبرة، التي أنشئت عام 1848، تعتبر مكاناً لدفن الطائفة البروتستانية الناطقة بالألمانية في القدس المحتلة.
 
ومن المقرر، وفقاً للشرطة الإسرائيلية، أن يمثل المشتبه بهما أمام القاضى فى وقت لاحق .

من ناحية أخرى، قال المطران حسام نعوم رئيس الاساقفة الانغليكاني في القدس والشرق الاوسط بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إنه "فزع" إثر انتهاك حرمة وتخريب عشرات القبور المسيحية على أطراف البلدة القديمة للقدس، فيما تحقق الشرطة الإسرائيلية في أعمال التخريب.

وبدت قطع من الصلبان وشواهد قبور حجرية مكسورة وملقاة على الارض في المقبرة البروتستانتية على جبل صهيون او جبل النبي داود، في القدس الشرقية المحتلة حيث يعتقد المسيحيون أن يسوع احتفل بالعشاء الأخير.

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها فتحت تحقيقا إثر "تشويه عدد كبير من شواهد القبور في مقبرة البروتستانت".

وقالت أبرشية القدس الأسقفية في بيان " أظهرت لقطات كاميرا أمنية تعود إلى الأول من يناير رجلين أو شابين يخربان الموقع بينما يرتديان زى اليهود المتدينين".

وتابعت إن "هذه الأعمال الإجرامية كان الدافع وراءها التعصب الدينى والكراهية ضد المسيحيين".

من جهته أكد المطران حسام نعوم للصحفيين في المقبرة "اكتشفنا أنه تم تكسير أكثر من 30 شاهدة قبر وبعض من الصور المحفورة وتكسير بعض الصلبان الموجودة على القبور".

وقال "نحن شعر بالفزع وأيضا بالحزن الشديد. ذا ليس فقط عمل جبان هذا عمل مقزز يظهر خطاب كراهية واضحًا يرفضه أي انسان لديه قطرة دم إنسانية".

وأضاف "نتمنى أن تأخذ السلطات الاسرائيلية المسؤولية باعتقال من قام بهذا العمل الجبان حتى لا يتكرر ... هذه ليست المرة الاولى التي يحدث فيها هذا التخريب فقد حدث قبل تسع سنوات تقريبا... إذا لم يعالج بالشكل الصحيح سيتكرر مرة ثانية".

ودعا نعوم إلى احترام حرية العبادة وقال "هذا مطلبنا نحن لا نطلب عجائب او أشياء مستحيلة، يعني حقوق أنسان وحقوق جماعات، وحقوق الأديان التي يعترف بها كل العالم بحسب القوانين والأعراف الدولية".

أقيمت المقبرة في منتصف القرن التاسع عشر ودفن فيها وفق نعوم "أشخاص ذوو أهمية كبيرة ساهموا في تاريخ القدس وفي حياة الناس هنا".

ودعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى محاكمة الجناة وكتبت على تويتر أن "هذا العمل غير الأخلاقي إهانة للدين".

 


القدس

فلسطين

قبور المسيحيين

القدس القديمة



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