زوار بورفؤاد يتوافدون على جبال الملح للاستمتاع بجمال الطبيعة.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين القادمين من محافظات مصر للاستمتاع بجمال الطبيعة بجبال الملح وزيارة المعالم التراثية والتاريخية.



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من جانبهم حرص زوار المدينة على الذهاب لجبال الملح وقضاء وقت ممتع لالتقاط الصور التذكارية وخاصة بعد أن أصبحت بورفؤاد مزار سياحى.

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وقال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.



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كما أشار إلى فوائد الجلوس على الملح، والذى يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان ويشبه جلسات العلاج الطبيعى وتابع أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث فى أوروبا.

وتابع أن جبال الملح بمدينة بورفؤاد وجهة جديدة للسياحة المصرية وتسويق مختلف للطبيعة، حتى أنها باتت توصف بجبال الجليد الخاصة بمصر، ويحرص الزائرين على التزحلق عليها فضلاً التقاط الصور التذكارية.



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ومن جهة أخرى أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.