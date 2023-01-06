زوار بورفؤاد يتوافدون على جبال الملح للاستمتاع بجمال الطبيعة.. صور

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، إقبال المئات من الزائرين القادمين من محافظات مصر للاستمتاع بجمال الطبيعة بجبال الملح وزيارة المعالم التراثية والتاريخية.
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وقال اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد، إن المدينة تحتل المرتبة الأولى فى السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.
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ومن جهة أخرى أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبى بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.
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