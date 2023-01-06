اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رومانيا تعلن حالة "التأهب لوباء الانفلونزا" دون فرض أي قيود

الجمعة، 06 يناير 2023 04:06 م
رومانيا تعلن حالة "التأهب لوباء الانفلونزا" دون فرض أي قيود لقاح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الصحة الروماني ألكسندرو رافيلا اليوم الجمعة أنه سيعلن حالة التأهب الوبائي للإنفلونزا ، دون فرض قيودًا أو تدابير مثل الحجر الصحي أو العزل ، ولكن فقط توصيات الحماية.

ونقلت صحيفة رومانيا انسايدر المحلية عن رافيلا قوله ان البلاد تواجه وضعا غير مسبوق لكنه ليس مأساويا، مضيفا "لا يمكننا اتخاذ إجراءات تعيق مرة أخرى النشاط الاقتصادي والاجتماعي في رومانيا".

وتابع الوزير أن الفصول الدراسية سوف تستأنف كالمعتاد ولن يتم تعليقها أو نقلها عبر الإنترنت.

وكان وزير الصحة، الكساندرو رافيلا، قد حذر أيضا من الإعلان عن أن الأشهر الأولى من العام الجديد ستكون صعبة لأن وباء كورونا لم يمر بعد.

 


رومانيا

الانفلونزا

التأهب الوبائي للإنفلونزا

اخبار رومانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة