خروجات مش هتكلفك كتير.. أبرزها منطقة اللسان المجانية فى رأس البر وحديقة بنت الشاطئ

دمياط - هيثم مراد

نجحت محافظة دمياط في توفير أكثر من مكان للاحتفال بالعام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، جميعها كانت بأسعار رمزية وبينها أماكن مجانية، جاء أبرزها منطقة شارع النيل برأس البر، وحديقة بنت الشاطئ وسط دمياط.

حديقة بنت الشاطئ تستقبل احتفالات العام الجديد وعيد الميلاد بـ2 جنيه فقط

التذكرة بـ2 جنيه، هذا فقط كل شىء بهذا المبلغ الرمزى يمكنك قضاء الاحتفال بالعام الجديد، في أحد المواقع الساحرة داخل محافظة دمياط، تقع حديقة بنت الشاطئ على كورنيش النيل مباشرة، موقعها وسط دمياط واقترابها من مناطق الخدمات جعلها محط اهتمام أهالي المحافظة، أيضا تكلفتها البسيطة ساهمت في تزايد الإقبال عليها لقضاء احتفالات العام الجديد.

رأس البر مكان مجاني لاحتفالات العام الجديد وعيد الميلاد

وتأتي مدينة رأس البر بمناطقها المختلفة، لتحتل المركز الأول ضمن اهتمامات الأهالي من أجل قضاء احتفالات العام الجديد، أبرز تلك المناطق شارع النيل ومنطقة اللسان تلك الأماكن التي تقدم خدماتها لرواد المدينة مجانا، حرص زوار المدينة على زيارة تلك المناطق وقضاء أوقاتهم بداخلها والتقاط الصور التذكارية بها، خدمات مجانية تقدمها مدينة رأس البر لروادها احتفالا بالعام الجديد.

الحديقة المعلقة مساحات خضراء والعاب والتذكرة بـ3 جنيهات

في المرتبة الثالثة تأتى الحديقة المعلقة داخل مدينة دمياط الجديدة، مساحات واسعة ومناطق ألعاب مختلفة، يمكنك قضاء طوال اليوم بداخلها فقط ب 3 جنيهات، أصبحت الحديقة المعلقة متنفسا حيويا لأهالي مدينة دمياط الجديدة وكذلك أهالى المحافظة، أيضا موقعها وسط المدينة بالقرب من مناطق الخدمات جعلها من الأماكن المتميزة التي يلجأ إليها الأهالي لقضاء احتفالاتهم لتصبح هى الأخرى واحدة من أبرز الاماكن بدمياط استقبالا للمواطنين في احتفالات العام الجديد.

كما أنها أصبحت المكان الرئيسي للأسر السورية التي تقيم داخل مدينة دمياط الجديدة للمشاركة في احتفالات أبناء دمياط بالعام الجديد، وأعياد الميلاد المجيدة.