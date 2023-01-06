حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى ومراكز طب أسرة بقرى بنى عدى والزيتون

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركز ناصر تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ببنى سويف.

وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف إنه يجرى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بقرية بنى عدى "إنشاء جديد" وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية بنى عدى والزيتون، والتى يشرف على تنفيذها جهاز التعمير والإسكان، لدعم الخدمات الصحية للمواطنين، والدفع بخطة المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك ضمن عدد من المشروعات يتم تنفيذها فى قطاع الصحة.

وأضاف على يوسف أنه يتم العمل فى مشروع المجمع الخدمى بقرية بنى عدى ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، وتشمل قرى (دنديل، دلاص، الحمام، اشمنت، بهبشين)، والتى ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع "مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، مكتب تموين، شهر عقارى" بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين.