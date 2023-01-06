حملات نظافة ورفع المخلفات بمدن وقرى كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة ورفع المخلفات، ورفع كفاءة الإنارة، وتقليم الاشجار، وريها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع علي سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الأحياء ، إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، برفع تراكمات القمامة وتفريغ الحاويات من الأحياء والشوارع والميادين الرئيسية بالمدينة، وأسفرت عن رفع العشرات من أطنان القمامة والمخلفات والأتربة وتسوية الشوارع، باستخدام معدات مجلس المدينة ونقلها للمقلب العمومي بكوم حمامو،كما تابع حملة النظافة بقرية الحوة، ورفع وإزالة كافة المخلفات والمواد الصلبة من نقاط التجميع ونواتج التطهير على طريق «خاطر - البنابوة»، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية، في إطار النهوض بمنظومة النظافة ورفع كفاءة الطرق.

وتابع محمد حامد، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع تراكمات القمامة من كافة الشوارع الفرعية والرئيسية كل في نطاق الاحياء،إضافة إلى إصلاح وصيانة كشافات الإنارة العامة في المدينة والتوابع ، لرفع كفاءة الإنارة العامة وحسن سير وانتظام العمل بمدينة سيدي غازي وتوابعها .

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال النظافة ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار أعمال الردم والتسوية، وتمهيد وتجريف الطريق العام والمداخل والمخارج و رافد الطريق الدولي.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وتابع أعمال رفع المخلفات بقرى مركز دسوق.



رفع المخلفات بمسبر



رفع المخلفات بدسوق