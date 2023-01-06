توسعات جديدة بمصنع صينى لإنتاج مستلزمات المخابز ببنى سويف الجديدة

كتب أحمد حسن

قال المهندس خالد رجب، إن المصنع تبلغ مساحته حوالي 123.7 ألف متر مرب بعد التوسعات، ويعمل في إنتاج وتصدير مستلزمات المخابز، وأن الشركة لها العديد من فروع المصنع في عددٍ من الدول، مضيفاً أن مراسم الافتتاح أقيمت بمنطقة التوسعات الجديدة للمصنع، حيث تم الترحيب بالضيوف، وتم تقديم نبذة عن المشروع.

وخلال الاحتفال، ألقى المهندس خالد رجب، كلمة رحب فيها بالحضور، كما قام بتهنئة الشركة على افتتاح التوسعات، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، ومثمناً الشراكات المصرية الصينية في العديد من المجالات ولا سميا في تنفيذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة.

وألقى سوين يو شيانج، كلمة رحب فيها بالحضور، وفي مقدمتهم المهندس خالد رجب، شاكراً على تلبيته الدعوة وعلى دعمه الدائم للمستثمرين بالمدينة، ثم قام بعدها باستعراض نشاط الشركة و خطة العمل المستقبلية، و تم بعد ذلك الإعلان رسميا عن بدء تنفيذ المشروع.