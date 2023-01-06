تموين الجيزة تقيم شادرا فى مركز الصف لتوفير السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30٪؜.. صور

كتبت - مرام محمد

افتتحت إدارة تموين الصف بالجيزة بالتنسيق مع مجلس المدينة، شادرا لبيع السلع الغذائية (أرز، سكر، مكرونة، زيت، وخلافه) بسوق مركز ومدينة الصف، لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل لـ30٪؜، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وطلعت حسن وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن شهر يناير الجارى شهد إقامة 5 منافذ كبيرة للسلع الأساسية ما بين ثابت ومتحرك فى عدد من مراكز وأحياء المحافظة؛ لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل لـ30%، فى إطار جهود الدولة للتوسع فى إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يُسهم فى وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

وأشارت إلى أن المنافذ الجديدة شملت منفذا بجوار مركز مدينة أبو النمرس، ومنفذا للسلع الأساسية فى منطقة ناهيا فى كرداسة، ومنفذا آخر للسلع فى سوق مركز ومدينة الصف، مضيفة أنه تم إطلاق مبادرة "سيارات اليوم الواحد"، بالتنسيق بين إدارة تموين الهرم والحى وبعض التجار لتوفير الخضراوات والفاكهة وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة فى سيارات تابعة للحى، منوها بأنه إلى الآن تم إطلاق سيارتين لبيع السلع الأساسية والخضراوات والفاكهة، إحداهما فى "ميدان الطوابق" والأخرى فى "المطبعة".

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إقامة عدد من المعارض والمنافذ بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، موجها رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع مديرية التموين للعمل على توفير وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين بشن الحملات اليومية والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لحجب البيع أو احتكار للسلع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين السلع بهدف التلاعب بالأسعار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً أنه سيقوم بالمرور الدوري لمتابعه حالة الأسواق والتزام المحال بالإعلان عن الأسعار ومدى توافر السلع وكافة احتياجات المواطنين.