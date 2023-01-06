تلف سيارتين إثر سقوط أجزاء من عقار فى سيدى جابر بالإسكندرية

البداية تبلغ اقسم شرطة سيدى جابر بلاغا يفيد بسقوط اجزاء من عقار فى شارع دارا تقاطع شارع امينه شكرى فى منطقة سيدى جابر تم ابلاغ الجهات التنفيذية لاتخاذ اللازم وتم وضع حواجز حول العقار لمنع مرور المواطنين اسفل العقار حفاظا على الارواح .

وقال شهود عيان ان العقار كان آيل للسقوط وصدر له قرار بالترميم ولم ينفذ وبسبب سقوط الامطار خلال الساعات الاخيرة ازدادت الشقوق فى الخرسانة بالشرفات وسقطت اجزاء منها صباح اليوم وتم ابلاغ الشرطة والحى تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

فى سياق اخر أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الدور الذي تقوم به أجهزة المحافظة التنفيذية في مجال مجابهة الأزمات والكوارث، لافتًا أن المؤسسات القوية ينبغي أن تمتلك رؤية واضحة لمجابهة أي أزمة قد تتعرض لها، من خلال الإستجابة السريعة والتحرك الفوري وتحمل المسئولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وعمل سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع الأزمات، الأمر الذي يساعد على تجاوزها وتقليل الخسائر الناجمة عنها.