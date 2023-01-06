اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 08:22 ص
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تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

الجمعة، 06 يناير 2023 08:00 ص
تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو سوق المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية انخفاضا فى الأسعار، رصدته كاميرا اليوم السابع خلال جولة فى إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 57 جنيها وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب 50 جنيها، وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 42 إلى 45 جنيها، وكيلو الفراخ  البلدى الفلاحى بـ55 جنيها، وجوز السمان بـ35 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 6 إلى 7 جنيهات، والبصل 7 إلى 8 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش من 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.

وسجلت أسعار الفاكهة المانجا من 25 إلى 30 جنيها، التفاح من 15 إلى 20 جنيها، والموز من 10 إلى 12 جنيها، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات.

وكشف المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية عن قيام عدة حملات تموينية اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022 بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير 218 محضرا تموينيا متنوعا منها 86 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمى، ومخالفات أخرى تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بنطاق المحافظة لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأضاف الجمال أنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر ضد أحد أصحاب المحلات التجارية بمركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع كمية قدرها (1000) عبوة دهانات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، كما تم تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لحيازته كمية قدرها (1) طن دقيق فاخر وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف البيع بأزيد من الأسعار المتداولة فى الأسواق.
 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز فى شن الحملات التفتيشية لمراقبة الأسواق وضبط أسعار واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة حفاظاً على حقوق المواطنين.

 


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