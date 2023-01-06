تعرف على أسعار الدواجن والخضراوات والفاكهة فى المنوفية.. فيديو

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية انخفاضا فى الأسعار، رصدته كاميرا اليوم السابع خلال جولة فى إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 57 جنيها وكيلو الرومى البلدى 70 جنيها، وكيلو الأرانب 50 جنيها، وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضة من 42 إلى 45 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ55 جنيها، وجوز السمان بـ35 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، البانية 82 جنيها.

وبلغ سعر الطماطم بين 4 إلى 5 جنيهات فى تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 6 إلى 7 جنيهات، والبصل 7 إلى 8 جنيهات والكوسة 11 جنيها إلى 12 جنيها، والجزر بدون عروش من 5 إلى 6 جنيهات، الخيار بين 8 إلى 10 جنيهات.

كما سجل سعر الباذنجان البلدى 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومى 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومى الصوب 2 إلى 3جنيهات والفلفل الحامى 3 إلى 4 جنيهات.