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تحصين 118 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية

الجمعة، 06 يناير 2023 10:46 ص
تحصين 118 ألف من الثروة الحيوانية ببنى سويف لمواجهة الحمى القلاعية محافظة بنى سوبف
بنى سويف هانى فتحى

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تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع،والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف،ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة ،لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وتبين التقرير اليومي، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها وصل إلى 118 ألف و659 رأساً بواقع( 105ألف و599من الأبقار، 12 ألف و192من الجاموس، 868من الأغنام  والماعز)،وذلك منذ انطلاق الحملة "يوم 19 نوفمبر الماضي وحتى 4 يناير الجاري"،فيما يستمر العمل بالحملة وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف، من خلال الوحدات البيطرية بالمراكز والمدن ،والتي تم دعمها وتجهيزها بالفرق البيطرية ،وأدوات ومعدات أعمال التحصين،وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.

 تجدر الإشارة إلى أن المحافظ"د. محمد هاني غنيم"كان قد كلف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع،مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.
 


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