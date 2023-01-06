بعد عامين على اقتحام الكونجرس.. خبراء أمريكيون: 6 يناير ليس نهاية القصة

كتبت ريم عبد الحميد

مع إحياء الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، الذكرى الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس ، أعربت خبيرة أمريكية فى شئون الإرهاب الداخلى عن مخاوفها بشأن مستقبل الهجمات ذات الدوافع السياسية.

وقالت ايمى كوتر، الباحثة البارزة بمركز الإرهاب والتطرف ومكافحة الإرهاب فى كلية ميدلبارى، فى تصريحات لقناة ABC News، إنه فى حين أنه ليس كل من شارك فى الهجوم كان جزءا رسميا من ميليشيا أو جناح يمينى متطرف، فإن الكثيرين تشاركوا نفس المعتقدات مع تلك الجماعات المسلحة.

وقالت كوتر إنها تشعر بالقلق من إمكانية أن يتم تجنيد هؤلاء الأفراد للانضمام إلى الجماعات اليمينة، لافتة إلى أنه سيكون من السهل حدوث ذلك.

وأوضحت كوتر إنها لا تعتقد أن 6 يناير هو نهاية القصة، معربة عن قلقها البالغ من الأنشطة التى تراها مع الاتجاه دورة الانتخابات الرئاسية القادمة على وجه التحديد.

ويميز مركز قانون الفقر الجنوبي جماعات الميليشيات من خلال هوسها بـما يسمى FTX (التدريبات الميدانية) والبنادق والزي الرسمي الذي يشبه عادةً ما يتم ارتداؤه في القوات المسلحة، إلى جانب التفسير المشوه للتعديل الثانى للدستور الأمريكى، والمتعلق بالحق فى رفع السلاح.

وقد أجرت كوتر بحثًا مكثفًا عن الجماعات المتطرفة ، وأمضت ثلاث سنوات منضمة إلى ميليشيات ميشيجان كطالبة دراسات عليا ، تراقب كيفية تجنيدهم وتدريبهم للناس.

وقالت إنها ذهبت إلى تدريبات واحتماعات عامة وأحداث أخرى تخص تلك الميليشيات بدءا من عام 2008. وأبرز ما أسفرت عنه تجربتها أنه على الرغم من أنهم يحملون ما قد يعتقد البعض أنه آراء متطرفة فى السياسة والأحداث الحالية، فإن الكثر من أفراد تلك الميليشيات مندمجين فى المجتمع مثل الجميع. وتقول: هم أناس عاديون، لديهم وظائف وأسر لو قابلتهم فى الشوارع لن تعتقد أبدا أنهم أعضاء فى ميليشيات.