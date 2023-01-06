اليوم السابع
Ads
الجمعة، 06 يناير 2023 05:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بعد عامين على اقتحام الكونجرس.. خبراء أمريكيون: 6 يناير ليس نهاية القصة

الجمعة، 06 يناير 2023 04:50 م
بعد عامين على اقتحام الكونجرس.. خبراء أمريكيون: 6 يناير ليس نهاية القصة اقتحام الكونجرس
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع إحياء الولايات المتحدة اليوم، الجمعة، الذكرى الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس، أعربت  خبيرة أمريكية فى شئون الإرهاب الداخلى عن مخاوفها بشأن مستقبل الهجمات ذات الدوافع السياسية.
 
وقالت ايمى كوتر، الباحثة البارزة بمركز الإرهاب والتطرف ومكافحة الإرهاب فى كلية ميدلبارى، فى تصريحات لقناة ABC News، إنه فى حين أنه ليس كل من شارك فى الهجوم كان جزءا رسميا من ميليشيا أو جناح يمينى متطرف، فإن الكثيرين تشاركوا نفس المعتقدات مع تلك الجماعات المسلحة. 
 
وقالت كوتر إنها تشعر بالقلق من إمكانية أن يتم تجنيد هؤلاء الأفراد للانضمام إلى الجماعات اليمينة، لافتة إلى أنه سيكون من السهل حدوث ذلك.
 
وأوضحت كوتر إنها لا تعتقد أن 6 يناير هو نهاية القصة، معربة عن قلقها البالغ من الأنشطة التى تراها مع الاتجاه دورة الانتخابات الرئاسية القادمة على وجه التحديد.
 
ويميز مركز قانون الفقر الجنوبي جماعات الميليشيات من خلال هوسها بـما يسمى FTX (التدريبات الميدانية) والبنادق والزي الرسمي الذي يشبه عادةً ما يتم ارتداؤه في القوات المسلحة، إلى جانب التفسير المشوه للتعديل الثانى للدستور الأمريكى، والمتعلق بالحق فى رفع السلاح.
 
وقد أجرت كوتر بحثًا مكثفًا عن الجماعات المتطرفة ، وأمضت ثلاث سنوات منضمة إلى ميليشيات ميشيجان كطالبة دراسات عليا ، تراقب كيفية تجنيدهم وتدريبهم للناس.
 
وقالت إنها ذهبت إلى تدريبات واحتماعات عامة وأحداث أخرى تخص تلك الميليشيات بدءا من عام 2008. وأبرز ما أسفرت عنه تجربتها أنه على الرغم من أنهم يحملون ما قد يعتقد البعض أنه آراء متطرفة فى السياسة والأحداث الحالية، فإن الكثر من أفراد تلك الميليشيات مندمجين فى المجتمع مثل الجميع. وتقول: هم أناس عاديون، لديهم وظائف وأسر لو قابلتهم فى الشوارع لن تعتقد أبدا أنهم أعضاء فى ميليشيات.

اقتحام الكونجرس

ذكرى اقتحام الكونجرس

اقتحام الكابيتول

6 يناير

العنف الساسيى فى امريكا

الارهاب الداخلى



الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية: بايدن يمنح أرفع وسام مدنى أمريكى لـ12 شخصا فى ذكرى اقتحام الكونجرس.. هارى يكشف أسرارا خدمته فى أفغانستان وخناقة ميجان وكيت فى مذكراته.. ارتفاع التضخم فى إيطاليا لرقم قياسى لم يُسجل منذ 1985

الجمعة، 06 يناير 2023 02:10 م

بايدن يمنح أرفع وسام مدنى أمريكى لـ12 شخصا فى ذكرى اقتحام الكونجرس

الجمعة، 06 يناير 2023 01:17 م

ذاكرة اليوم.. اقتحام الكونجرس وميلاد زكريا أحمد ورحيل مها أبو عوف

الجمعة، 06 يناير 2023 01:00 ص

رغم إسدال الستار على لجنة 6 يناير وانتهاء أعمالها.. مزيد من وثائق اقتحام الكونجرس تدين ترامب.. كبار مساعدى الرئيس السابق اعترفوا بخططه للانضمام لمسيرة أنصاره نحو الكابيتول.. ورئيس الأركان: دونالد اعترف بخسارته

الخميس، 05 يناير 2023 12:30 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة