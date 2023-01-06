بدء قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بالفيوم.. صور

بدأت صلاة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بشارع البوستة بمدينة الفيوم، بحضور القيادات الكنسية بالمحافظة، والتنفيذيين والقيادات الشعبية بالمحافظة.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيداً بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار.
كما تقدم الدكتور أحمد الأنصاري بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وقال محافظ الفيوم: "الإخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".
وأضاف المحافظ في كلمته: "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".
وفي النهاية أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.
وقام محافظ الفيوم، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بشارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، ثم زيارة كنيسة ماري جرجس، لتقديم التهنئة بالعيد للإخوة المسيحيين.
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (1)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (2)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (3)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (4)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (5)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (6)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (7)
قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (8)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة