بدء قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالي

بدأت صلاة قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس، بشارع البوستة بمدينة الفيوم، بحضور القيادات الكنسية بالمحافظة، والتنفيذيين والقيادات الشعبية بالمحافظة.

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بعث برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيداً بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلاً المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وازدهار.



كما تقدم الدكتور أحمد الأنصاري بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.



وقال محافظ الفيوم: "الإخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".



وأضاف المحافظ في كلمته: "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".



وفي النهاية أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيراً أن المصريين دائماً ما يقدمون دروساً فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.



وقام محافظ الفيوم، على رأس وفد من القيادات التنفيذية، بزيارة الكنيسة الإنجيلية بشارع عدلي يكن بمدينة الفيوم، ثم زيارة كنيسة ماري جرجس، لتقديم التهنئة بالعيد للإخوة المسيحيين.



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (1)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (2)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (3)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (4)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (5)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (6)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (7)



قداس عيد الميلاد بكنيسة مارجرجس (8)





