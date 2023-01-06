بايدن يمنح أرفع وسام مدنى أمريكى لـ12 شخصا فى ذكرى اقتحام الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن إحياء الذكرى السنوية الثانية لأحداث اقتحام الكونجرس من خلال منح وسام المواطنيين الرئاسيين لـ12 شخصا، وذلك لأول مرة فى رئاسته.

وقالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن قائمة الأشخاص الذين سيتم تكريمهم تشمل ضباط إنفاذ القانون الذين تعرضوا للإصابة أثناء الدفاع عن الكابيتول، وضابط شرطة الكابيتول الذى مات فى اليوم التالى لاقتحام المبنى وعاملين فى الانتخابات رفضوا محاولات الرئيس السابق بإلغاء نتيجة انتخابات 2020.

ومن المقرر أن يلقى بايدن كلمة ويستضيف احتفالا فى البيت الأبيض لتكريم 12 شخصا تم اختيارهم لتقديمهم مساهمات نموذجية للديمقراطية الأمريكية وإظهارهم شجاعة ونكران للذات خلال أحداث 6 يناير، بحسب ما قال مسئول فى البيت الأبيض مطلع على التفاصيل.

وتعد ميدالية المواطنيين الرئاسية واحدة أرفع الأوسمة المدنية فى الولايات المتحدة، وتمنح للمواطنين الأمريكيين الذين يعتقد أنهم قاموا بأعمال خدمة مثالية لبلدهم أو لمواطنيهم. ويعتبر قرار بايدن تمييز الأمريكيين الذين يرى أنهم حموا بمنى الكابيتول الأمريكى ومؤسساتها الديمقراطية ونظام الانتخابات أحد السبل الرئيسية التى سعى الرئيس من خلالها إلى إحداث فرق هائل عن سلفه دونالد ترامب.

وكان بايدن قد قال فى تصريحات لشبكة سى إن إن إنه يصلى للرب لكى لا يحدث اقتحام أخر أبدا. وردا على سؤال عن أهمية المجموعة التى تمت دعوتها لاحتفال البيت الأبيض، قال الرئيس أن كثير من التفكير انصب على هذا الأمر. وأكثر من نصف الذين سيمنحهم الرئيس ميدالية المواطنين الرئاسيين الجمعة ضباط حالين وسابقين.