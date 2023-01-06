انطلاق حملة الرعاية الصحية لدعم صحة الرجل "صحتك ثروتك" بمحافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إنطلاق فعاليات حملتها لدعم صحة الرجل، تحت عنوان «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» بمحافظة الأقصر، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة في إقليم جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، فى بيان صحفى، أن فعاليات حملة "صحتك ثروتك"، التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع شركة استرازينيكا العالمية، تم إطلاقها مع بداية عام 2023 وتستمر فعالياتها حتى نهاية يناير الجاري، بهدف التوعية والكشف المبكر من خلال فحص الدم عن أمراض البروستاتا وأهمها سرطان البروستاتا لدى الرجال.

وتابع بيان الهيئة، تُعد حملة صحتك ثروتك أول حملة لدعم صحة الرجل فى مصر، حيث يتم خلال الحملة الكشف المبكر عن الإصابة لدى الرجال في المرحلة العمرية من 50 وحتى 70عامًا، وذلك بواسطة أحدث التقنيات العالمية من خلال إجراء تحليل PSA في الدم، بالمجان، للاطمئنان على صحة المفحوصين، وإحالة من تثبت لديه أي إصابة إلى أحد مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية لاتخاذ اللازم طبياً، حيث تجوب الحملة مختلف أنحاء محافظة الأقصر، من خلال عيادات متنقلة، وتتواجد في نطاق المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتستهدف حملة «صحتك ثروتك.. انزل واطمن» المصالح والهيئات الحكومية والمناطق العامة الأكثر ارتيادًا بالمحافظة، إضافة إلى الساحات الدينية والكنائس في كافة مناحي محافظة الأقصر.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن الاهتمام بصحة الرجل، لا يقل أهمية عن الاهتمام بصحة المرأة، مشيرة إلى حرص الهيئة المستمر لإيجاد الحلول المبتكرة والفحوصات الطبية من خلال أحدث التقنيات الحديثة، وفائقة الدقة، وذلك للوصول إلى أعلى مستويات ومعايير الجودة الطبية العالمية، فيما تهدف الحملات التي تطلقها الهيئة بشكل عام إلى الكشف المبكر والتقصي المجتمعي للأمراض، وذلك من خلال الفحوصات المُبكرة لاكتشاف الأمراض، ويضمن تقديم خدمات صحية وفقًا لمؤشرات من أرض الواقع، وطبقًا لمعايير الجودة العالمية.



إنطلاق-حملة-الرعاية-الصحية-لدعم-صحة-الرجل



إنطلاق-حملة-الرعاية-الصحية-لدعم-صحة-الرجل-بالأقصر



حملة-الرعاية-الصحية-لدعم-صحة-الرجل-بالأقصر



فعاليات-حملة-الرعاية-الصحية-لدعم-صحة-الرجل-صحتك-ثروتك