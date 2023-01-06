وذكرت قناة (الحرة)، اليوم الجمعة، أنه أدلى النوّاب بأصواتهم في خمس جولات اقتراع، لكنّها باءت كلّها بالفشل.. ولم يتمكّن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، من إقناع حوالى 20 نائباً جمهورياً من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفاً لنانسي بيلوسي، إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنّه معتدل أكثر ممّا ينبغي.



ومن المقرّر أن تُستأنف جلسة انتخاب رئيس المجلس ظهر اليوم .. وتجري مفاوضات حثيثة في الكواليس بين مكارثي ومعارضيه الجمهوريين الذين لا يمكنه بدون أصواتهم من الفوز بالمنصب.