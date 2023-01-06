اليوم السابع
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النائب العام يأمر بإحالة منتحل صفة مأذون للجنايات ويوجه له تهمة إذاعة أخبار كاذبة

الجمعة، 06 يناير 2023 06:29 م
النائب العام يأمر بإحالة منتحل صفة مأذون للجنايات ويوجه له تهمة إذاعة أخبار كاذبة النائب العام المستشار حماده الصاوى
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة المتهم ياسر قريش إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عما نُسب إليه من تداخله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادعائه العمل كمأذونٍ شرعي من غير أن تكون له صفةٌ رسميَّةٌ من الحكومة وإذنٌ منها بذلك، وإجرائه أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة، بمباشرته بصفته مأذونًا شرعيًّا -على خلاف الحقيقة- تحريرَ عقود زواج وإشهادات طلاق، فضلًا عن نشره بسوء قصد أخبارًا وإشاعات كاذبة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ادَّعَى فيها فرض رسوم على المقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وكان من شأن ذلك تكدير الأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. 
 
هذا، وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات فيها مع المأذون الشرعي المتهم، واستكمال التحقيق في باقي الوقائع المنسوبة للمتهم ياسر قريش والتصرف فيها استقلالًا.
 
 

النائب العام

النيابة العامة

احالة متهم



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