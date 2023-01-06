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أعلن المقر الأوروبى للأمم المتحدة فى جنيف، السماح للعاملين والموظفين والمشاركين في المؤتمرات والاجتماع بالمقر بعدم ارتداء الكمامة الواقية، والتي كان الجاهز الطبي في المقر قد ألزم الجميع باستمرار وضعها خلال التواجد، وذلك على مدار 3 سنوات، منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن.

وذكر المقر الأوروبي - في بيان، مساء اليوم /الجمعة/ - أن الأشخاص الذين يرغبون في ارتداء الكمامة خلال تواجدهم بالمقر يمكنهم القيام بذلك إذا كانوا سيشعرون براحة أكبر.

وأكد أهمية استمرار اتخاذ إجراءات الوقاية الأخرى المعتادة ضد فيروس كورونا، مثل تعقيم اليدين، والحفاظ على تباعد المسافات الجسدية.

من ناحية أخرى، أعلنت بريطانيا، أنها ستمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضي المملكة المتحدة بسبب نسخة متحورة جديدة من فيروس كورونا يرجّح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.