وذكر المقر الأوروبي - في بيان، مساء اليوم /الجمعة/ - أن الأشخاص الذين يرغبون في ارتداء الكمامة خلال تواجدهم بالمقر يمكنهم القيام بذلك إذا كانوا سيشعرون براحة أكبر.


وأكد أهمية استمرار اتخاذ إجراءات الوقاية الأخرى المعتادة ضد فيروس كورونا، مثل تعقيم اليدين، والحفاظ على تباعد المسافات الجسدية.