القس بطرس عزيز: مشاركة الرئيس السيسي احتفالات عيد الميلاد بادرة عظيمة

كتب: محمد الأحمدى

قال القس بطرس فؤاد عزيز كاهن كنيسة الكوكبان الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور وعضو بيت العائلة المصرية وعضو فى مجلس كنائس مصر إن معظم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا التي أتبعتها الكنيسة خلال فترة إصابات كورونا أصبحت غير موجودة حاليا وعادت أغلب الطقوس والممارسات الطقسية فقط وعادت أجواء فرحة الاحتفالات من جديد إلى كنائس مصر.

وتابع خلال كلمته بالندوة التى نظمها اليوم السابع لمجلس كنائس مصر حول احتفالات عيد الميلاد المجيد إن الاحتفالات في الكنيسة الأرثوذكسية ثابتة فى الصلوات والقداسات المختلفة سواء فى عيد الميلاد أوعيد الغطاس أو عيد القيامة وتتجه الكنائس إلى عمل المزود أو المغار في عيد الميلاد وهى إسقاط على حدث ميلاد السيد المسيح ووجوده مع السيدة مريم العذراء ويوسف النجار وتكون من إبداعات الشباب، مشيرا إلى أن الاحتفالات التي كانت موجودة في عام 2013 منذ 10 سنوات مختلفة تماماً عن احتفالات هذا العام، مؤكدا أنه فى عام 2013 لم يكن يستطيع تنظيم ندوة مثل هذه الندوة اليوم.

زيارة الرئيس

وأشار القس بطرس عزيز إلى أن هناك اختلافات كبيرة جدا وجوهرية في الاحتفالات السنوات العشر الأخيرة في مجال الحريات العامة وغيرها، موضحا أن مشاركة الرئيس السيسى للمسيحيين فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد كل عام بادرة عظيمة جدا، إلى جانب نقل القداس على الهواء مباشرة في الكثير من القنوات وكذلك الدعوات التى تؤكد على المواطنة وتبادل التهانى بالعيد وكذلك تجديد الخطاب الدينى ولمس الشعب المصرى هذا الأمر بمسلميه ومسيحية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أصدرت تنبيهات، بشأن المشاركة فى قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يترأسها قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأوضحت أن المشاركة في صلوات القداس متاحة لجميع أبناء الكنيسة، وعلى الراغبين فى المشاركة صلوات قداس العيد تقديم بياناتهم الشخصية إلى الكنيسةالتابعين لها، وذلك لكافة كنائس القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، أو تقديم بياناتهم لمكتب الأب وكيل البطريركية بالقاهرة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كما ذكرت أنه سيتم توفير دعوة شخصية لكل من قدم بياناته على أن يتسلمها من نفس المكان الذى قدم له بياناته، مع مراعاة أن الأطفال بدءًا من سن خمسسنوات يجب أن يكون لهم دعوة مستقلة لكل واحد منهم، وحددت أخر موعد لتقديم البيانات يوم الأحد 1 يناير 2023.

وأوضحت الكنيسة أنه ستُفتح أبواب الكاتدرائية يوم الجمعة 6 يناير الساعة الخامسة مساء، ولن يسمح بدخول أحد قبل هذا الموعد، مع ملاحظة أن القداسسيبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وبالتالي من الضروري عدم التأخر في الوصول إلى الكاتدرائية بعد الساعة السادسة، وأشترطت إحضار أصل بطاقةالرقم القومي، وكذلك أصل الدعوة الخاصة بكم، مع ضرورة التأكد بأن تكون الدعوة مختومة.

وطالبت الكنيسة رجاء خاص من الجميع، بعدم حضور أى شخص يعانى من أى أعراض مرضية، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.