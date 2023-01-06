الشتوى من 50 إلى 75 جنيها.. أسعار الملابس فى سوق الجمعة بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

رصد اليوم اليوم السابع البيع والشراء من سوق الجمعة بمحافظة الإسكندرية ، وعرض أسعار الملابس الشتوى من سوق الجمعة بمنطقة مينا البصل واللبان، والذى يتميز بأسعاره المخفضة، حيث يشهد السوق إقبال كبير من قبل المواطنين.

تبدأ أسعار الرجالي في سوق الجمعة من 50 جنيها، فى حين تبدأ أسعار الجواكت من 75 جنيها، حيث يتم عرض جميع البنطلونات والقمصان بجميع أنواعها بسعر موحد وهو 50 جنيها، لأى قطعة ويتم عرض جميع الجواكت الجلد والقماش والجينز بسعر 75 جنيها للقطعة الواحدة.

يشهد سوق الجمعة أعداد كبيرة من المواطنين على سوق الجمعة الموجود بمنطقة مينا البصل واللبان، من جميع المحافظات، لشراء الملابس بأسعار مخفضة لجميع الاعمار وكل المقاسات.

يذكر أن سوق الجمعة بالإسكندرية يتميز بوجود منتجات وبضائع بأسعار مخفضة كما يوجد أثاث جديد بسعر منخفض.

يذكر أن تاريخ السوق فهو متواجد بأقدم منطقة بالإسكندرية وبجواره بورصة القطن وهى كانت مصدرا اقتصاديا كبيرا لمصر ويتوافد عليها أكبر التجار بمحافظة الإسكندرية ومنهم تجار أجانب، حيث كانت المنطقة منتعشة اقتصادياً فقرر عدد من التجار ببيع الأنتيكات والمقتنيات النادرة التى يجلبونها من الخارج ومع مرور الوقت تحولت المنطقة إلى منطقة بيع وشراء كافة البضائع.

وعلى صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى، والتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد المحافظ على تكثيف التواجد لمتابعة هطول الأمطار على المحافظة "مشيرًا" إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أى شكاوى طارئة والتعامل معها فى الحال.



جانب من السوق



جانب من السوق



سوق الجمعة



سوق الجمعة









