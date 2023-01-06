السفارة المصرية فى فيينا تنقل تهنئة الرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد

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نقلت السفارة المصرية في فيينا اليوم تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أقباط النمسا بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد .

وذكر بيان للسفارة اليوم الجمعة أن "سفارة جمهورية مصر العربية في فيينا تهدي أطيب تحياتها، وتتشرف بأن تنقل تهنئة السيد رئيس جمهورية مصر العربية لأبناء الجالية المصرية القبطية في النمسا التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في السابع من يناير".

وأشار البيان إلى أن تهنئة الرئيس تضمنت تمنياته لأقباط النمسا بعيد سعيد والنجاح والتوفيق لأبناء الجالية ولمصر الغالية كل خير وازدهار .

ومن المقرر ان يشارك السفير محمد الملا سفير مصر في فيينا والقنصل العام محمد البحيري وأعضاء البعثة الدبلوماسية في قداس عيد الميلاد المجيد الذي يقام مساء اليوم في كنيسة عذراء الزيتون في العاصمة النمساوية فيينا ويرأس الصلاة كهنة الكنيسة القبطية في النمسا .