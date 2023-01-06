الداخلية تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصةبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجهاعلى عملائهما متخذين من دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز ، وبحوزتهما (192 طربة لمخدر الحشيش وزنت19,200 كيلو جرام – 1000 قرص مخدر لعقار التامول – 2 بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى – 2هاتف محمول) ..وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (1,425,000 مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه تقريباً) .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.