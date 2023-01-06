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الداخلية تضبط تاجرين مخدرات بحوزتهما هيروين وحشيش فى البساتين

الجمعة، 06 يناير 2023 11:38 ص
الداخلية تضبط تاجرين مخدرات بحوزتهما هيروين وحشيش فى البساتين حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة البساتين ، وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مخدر البودر- مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - ميزان حساس - سلاح أبيض).
 
بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما . 
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
 

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