الداخلية تداهم مصانع وشركات غير مرخصة بحملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

شنت الإدارة العامة ل شرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".

وأسفرت جهود الحملة فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط (2 مصنع – شركة – 2 محل- مخزن – مركز بيع وتداول - وحدة جرش وخلط "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (346 طن أعلاف حيوانية مواد خام ومنتج نهائى – 6,5 طن مخصبات وأسمدة – 817 عبوة أدوية بيطرية – 890 عبوة مبيدات) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون موافقة بيئية .