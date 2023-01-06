اليوم السابع
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الجمعة، 06 يناير 2023 11:52 ص
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الداخلية تداهم مصانع وشركات غير مرخصة بحملات أمنية

الجمعة، 06 يناير 2023 11:42 ص
الداخلية تداهم مصانع وشركات غير مرخصة بحملات أمنية حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة "الجيزة".
 
وأسفرت جهود الحملة فى مجالى حماية البيئة والثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية والداجنة - المواد الغذائية" عن ضبط (2 مصنع – شركة – 2 محل- مخزن – مركز بيع وتداول - وحدة جرش وخلط "جميعهم بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (346 طن أعلاف حيوانية مواد خام ومنتج نهائى – 6,5 طن مخصبات وأسمدة – 817 عبوة أدوية بيطرية – 890 عبوة مبيدات) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وبدون موافقة بيئية .
 
 
 

الداخلية

مصانع

مصانع غير مرخصة



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